Comayagüela, Honduras. Un lamentable suceso mantiene consternados a los habitantes de la colonia Flor del Campo, en Comayagüela, luego de que un niño de apenas dos años perdiera la vida tras ser encontrado dentro de un recipiente con agua.
La víctima fue identificada como Logan Reyes, quien, según información preliminar, habría estado jugando cerca de un balde que contenía agua cuando ocurrió la tragedia.
De acuerdo con los primeros relatos, la madre del pequeño, una adolescente de 16 años, comenzó a buscarlo al notar que no lo encontraba. La búsqueda terminó de la peor manera cuando lo halló inclinado dentro del recipiente.
Desesperada por lo ocurrido, la joven comenzó a pedir ayuda a gritos, por lo que un vecino intervino y trasladó rápidamente al menor hasta una clínica de la zona con la esperanza de que pudieran auxiliarlo.
Sin embargo, al llegar al centro asistencial, el pequeño ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.
El hecho ha generado profunda tristeza entre los vecinos de Flor del Campo, mientras se espera que las autoridades correspondientes realicen las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del menor.