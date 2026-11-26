Comayagüela, Honduras. Un lamentable suceso mantiene consternados a los habitantes de la colonia Flor del Campo, en Comayagüela, luego de que un niño de apenas dos años perdiera la vida tras ser encontrado dentro de un recipiente con agua.

La víctima fue identificada como Logan Reyes, quien, según información preliminar, habría estado jugando cerca de un balde que contenía agua cuando ocurrió la tragedia.

De acuerdo con los primeros relatos, la madre del pequeño, una adolescente de 16 años, comenzó a buscarlo al notar que no lo encontraba. La búsqueda terminó de la peor manera cuando lo halló inclinado dentro del recipiente.