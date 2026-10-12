Ecuador incauta 188,1 kilos de droga en provincia fronteriza con Colombia

Quito, Ecuador. El Bloque de Seguridad (policías y militares) de Ecuador decomisó 188,1 kilos de marihuana en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este lunes de que el operativo se desarrolló en el sector Aire Libre, en el municipio de Esmeraldas.

En el sitio se realizó un allanamiento a un inmueble donde hallaron la marihuana, valorada en cerca de 146,000 dólares y equivalente a 376,320 dosis, indicó en sus redes sociales.