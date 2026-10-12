Trump abre la puerta a la posible retirada de aranceles sobre Colombia

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró posible este lunes la retirada de los aranceles que pesan sobre las importaciones de Colombia dada la buena relación que aseguró tener con su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella.

"Puede que lo haga", respondió Trump a los periodistas en el exterior de la Casa Blanca al ser preguntado por la posible eliminación del gravamen aduanero del 12,5 % que pesa sobre ciertos bienes colombianos que entran en Estados Unidos.

"El presidente de Colombia es amigo mío; 'El Tigre'. Ha sido un gran simpatizante mío. Por eso ganó (las elecciones presidenciales de este año). Yo lo respaldé y ganó", añadió el republicano.