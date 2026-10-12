Panamá evalúa el alcance de los daños que causó el terremoto en los bienes patrimoniales

Ciudad de Panamá. Panamá evalúa los daños causados por el terremoto de magnitud 7,7 del pasado viernes y sus más de 300 réplicas en iglesias, museos, bibliotecas y edificios patrimoniales, con afectación en más de dos mil infraestructuras, según informó este lunes el Ministerio de Cultura. "La atención se desarrollará por etapas, comenzando con la limpieza y el aseguramiento de las áreas afectadas, para posteriormente establecer las intervenciones de recuperación, rehabilitación o reconstrucción que correspondan, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones especializadas", explicó la directora de Proyectos Especiales del ministerio, Yamileth Stanziola. Las inspecciones técnicas, detalla en un comunicado, se concentran en las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos (centro), donde se han reportado grietas, desprendimientos de materiales y daños en fachadas y cubiertas.

En la catedral de San Juan Bautista, en Penonomé, colapsó parcialmente el cuerpo de campanas de una de sus torres, se registraron grietas estructurales y cayeron escombros sobre la vía pública. En la Gobernación de la misma localidad colapsaron secciones de los muros laterales, con exposición de entrepisos y daños en la fachada. También se reportaron afectaciones, entre otros lugares, en la Basílica Menor de Santiago Apóstol y el Museo Capilla San Juan de Dios, en Natá de los Caballeros (también en Coclé), donde se identificaron grietas, desprendimientos y pérdida de tejas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Todas las iglesias afectadas recibirán atención para garantizar la seguridad de las personas y proteger el patrimonio cultural", señaló la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.