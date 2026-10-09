Panamá registra más de 100 réplicas tras terremoto de magnitud 7,7

Ciudad de Panamá, Panamá. El Instituto de Geociencias (IGC) de Panamá informó que más de 100 réplicas han seguido al terremoto de magnitud entre 7,5 y 7,7 que sacudió este viernes el sureste del país, mientras fuentes de protección civil dan cuenta de al menos dos heridos y una persona atrapada en los escombros de una iglesia. Néstor Luque, director del IGC, dijo a la cadena de televisión TVN que todas las réplicas del evento principal suman hasta ahora unas 107 que han sentido en todo el país, e incluso al momento de sus declaraciones se dieron un par más de temblores secundarios. El terremoto inicialmente fue registrado por el IGC como de magnitud 7,2, pero entrada la noche lo actualizó en 7,5, según lo confirmó Luque a la televisión, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) lo reportó en un principio con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizado a 7,7.

"Todas estas réplicas son aquí en esta aérea que es donde se encuentra el 'Sistema de Falla Azuero-Panamá', lo cual corrobora efectivamente que el evento principal fue una liberación de energía súbita de una porción de la falla activa", indicó Luque. Según el primer informe oficial del Gobierno panameño, el terremoto dañó casi todas las plantas potabilizadoras del país , iglesias, hoteles, comercios, edificios públicos y carreteras, pero no se reportaron hasta el momento víctimas mortales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse