  1. Inicio
  2. · Mundo

Panamá registra más de 100 réplicas tras terremoto de magnitud 7,7

Panamá reportó más de 100 réplicas tras un fuerte terremoto que provocó daños y dejó al menos dos personas heridas y otra atrapada entre los escombros de una iglesia

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 20:13 -
  • Agencia EFE
Panamá registra más de 100 réplicas tras terremoto de magnitud 7,7

Un socorrista observa una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, en Penonomé.

 Foto: EFE

Ciudad de Panamá, Panamá. El Instituto de Geociencias (IGC) de Panamá informó que más de 100 réplicas han seguido al terremoto de magnitud entre 7,5 y 7,7 que sacudió este viernes el sureste del país, mientras fuentes de protección civil dan cuenta de al menos dos heridos y una persona atrapada en los escombros de una iglesia.

Néstor Luque, director del IGC, dijo a la cadena de televisión TVN que todas las réplicas del evento principal suman hasta ahora unas 107 que han sentido en todo el país, e incluso al momento de sus declaraciones se dieron un par más de temblores secundarios.

El terremoto inicialmente fue registrado por el IGC como de magnitud 7,2, pero entrada la noche lo actualizó en 7,5, según lo confirmó Luque a la televisión, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) lo reportó en un principio con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizado a 7,7.

Aeropuerto Internacional de Tocumen reanuda actividades después del terremoto en Panamá

"Todas estas réplicas son aquí en esta aérea que es donde se encuentra el 'Sistema de Falla Azuero-Panamá', lo cual corrobora efectivamente que el evento principal fue una liberación de energía súbita de una porción de la falla activa", indicó Luque.

Según el primer informe oficial del Gobierno panameño, el terremoto dañó casi todas las plantas potabilizadoras del país , iglesias, hoteles, comercios, edificios públicos y carreteras, pero no se reportaron hasta el momento víctimas mortales.

Alerta de tsunami en varios países tras terremoto de magnitud 7.6 en Panamá

El movimiento telúrico, con una profundidad de 10 kilómetros, generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, en Penonomé, capital de la provincia central de Coclé.

Arturo González, por su parte, director del Sistema de Protección Civil (Sinaproc) en la provincia central de Veraguas, dijo a la televisión local que en esa región hubo dos heridos, y que además fue rescatada con vida una persona atrapada entre los escombros de una iglesia colapsada.

Fuentes gubernamentales han informado que el acceso terrestre a Tonosí, el epicentro del terremoto, está completamente cerrado, por lo que deben llegar vía aérea.

Una de las dos torres de la catedral de San Juan Bautista de Penonomé colapsó a causa del terremoto, precisamente en momentos en que varios sacerdotes y el obispo del municipio, Edgardo Cedeño, sostenían una reunión, como dijo el prelado a EFE.

Así mismo, uno de los costados del edificio de la Gobernación de Coclé colapsó completamente y dejó al descubierto todas las oficias, mientras el otro lado se agrietó.

En Ciudad de Panamá se sintió fuertemente el seísmo, al tratarse de una urbe con numerosos rascacielos, cuya altura hace que se sientan más las sacudidas, haciendo que las calles se llenen de gente que habían huido con lo puesto ante posibles derrumbes.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias