Gobierno Trump arremete contra Mamdani tras tiroteo de agentes migratorios en Nueva York

Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, arremetió este viernes contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al acusarlo de agitar a los ciudadanos con "palabras peligrosas" por las críticas que realizó después de que un agente federal disparara e hiriera a un hombre de la República Dominicana en Nueva York.

Según Mullin, Mamdani, que pidió el fin de las operaciones migratorias en la ciudad, acusó a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "aterrorizar" a la ciudad y consideró que esto incitaba al público.

El secretario de Seguridad Nacional centró su comparecencia de este viernes ante los medios en criticar a las llamadas "ciudades santuario", localidades que no colaboran estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) federal, y apuntó específicamente contra Nueva York.

"Cuando existen ciudades santuario y políticos santuario, se pone en peligro la seguridad pública", aseguró.