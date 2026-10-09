Alerta de tsunami en varios países tras terremoto de magnitud 7.6 en Panamá

Alicia Cebrián, directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile, informó que el movimiento telúrico se registró a las 14:56 horas y que su magnitud fue corregida a 7.6.

Ciudad de Panamá, Panamá. Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió este viernes el sureste de Panamá y provocó alertas por amenaza de tsunami en zonas costeras del Pacífico de varios países de América, entre ellos Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. Panamá también quedó bajo aviso, según los reportes de los organismos de monitoreo.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó cerca de Tonosí, en el suroeste de Panamá, a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá.

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió avisos para distintas zonas del litoral pacífico centroamericano y sudamericano, mientras las autoridades evaluaban los posibles efectos del movimiento sísmico.

En Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) advirtió sobre una posible amenaza de tsunami y señaló que se esperaba la llegada de las ondas a Isla de Pascua a las 20:41 horas, equivalentes a las 22:41 horas del territorio continental chileno.

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El SHOA advirtió que el fenómeno podría prolongarse durante varias horas. Por su parte, Senapred informó que, tras la evaluación técnica del organismo marítimo, se estableció un estado de precaución para Isla de Pascua.

Las autoridades instaron a la población de las zonas bajo aviso a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las instrucciones de los organismos de emergencia ante cualquier actualización de las alertas.