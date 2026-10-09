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El Salvador emite aviso de amenaza de tsunami tras terremoto de magnitud 7,7 en Panamá

El Salvador se mantiene en alerta ante la amenaza de un posible tsunami tras el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en el sureste de Panamá

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 13:55 -
  • Agencia EFE
El Salvador emite aviso de amenaza de tsunami tras terremoto de magnitud 7,7 en Panamá

Terremoto de magnitud 7,7 en Panamá genera alerta de tsunami en El Salvador.

 Foto: EFE

San Salvador, El Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador alertó este viernes a su población de una amenaza de tsunami tras el terremoto de magnitud 7,7 en el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con el MARN, "la hora mínima estimada de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña es a las 2:37 p.m. (20:37 GMT) de este viernes".

Previamente, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el movimiento telúrico.

Salen a la luz las primeras imágenes: así se vivió el terremoto de 7,7 que sacudió Panamá

La institución llamó a la población a estar atenta a las actualizaciones oficiales.

El sureste de Panamá fue afectado por un terremoto de magnitud 7,7 a las 12:56 hora local (17:56 GMT), con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se registró cerca de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital.

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Agencia EFE
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