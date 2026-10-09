El Salvador emite aviso de amenaza de tsunami tras terremoto de magnitud 7,7 en Panamá

San Salvador, El Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador alertó este viernes a su población de una amenaza de tsunami tras el terremoto de magnitud 7,7 en el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con el MARN, "la hora mínima estimada de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña es a las 2:37 p.m. (20:37 GMT) de este viernes".

Previamente, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el movimiento telúrico.