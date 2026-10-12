Una barbería móvil se convierte en sala de neonatos tras el terremoto en Panamá

Chitré, Panamá. Entre espejos y numerosas barras led, el personal médico atiende este lunes a bebés prematuros dentro de un autobús que funcionaba como una barbería móvil hasta el pasado viernes, cuando un terremoto de magnitud 7,7 azotó Panamá y obligó a muchos hospitales a atender a la intemperie a sus pacientes. El 'Boss Barber' ahora acoge a tres prematuros frente al hospital público de la ciudad de Chitré, cerca de las zonas más afectadas por el fuerte sismo que provocó daños en 24 centros de salud en todo el país, y que obligó a atender a muchos pacientes bajo carpas aclimatadas del Gobierno de Panamá y otras donadas por Estados Unidos. "Contamos con tres. Son prematuros, es decir, que nacieron antes de la fecha. Gracias a Dios ahora se encuentran bajo las condiciones climatológicas especiales para ellos gracias a este emprendedor que con todo su amor nos donó" el autobús-barbería, dice EFE Yitzel Herrrera, la subdirectora regional de Salud de la provincia de Herrera, una de las zonas afectadas.

Pintado de negro mate, el vehículo cedido por un particular se ha convertido de manera provisional en el refugio de diminutas cunas donde los bebés son cuidados por un grupo de médicos que mantienen la calma pese a las circunstancias, entre tubos, bolsas de líquidos y cajas de medicamentos. Contaba con su propio aire acondicionando, pero han recibido otros dos extra para mantener mejores condiciones que las que se enfrentaron las primeras horas tras el temblor, en la calle bajo altas temperaturas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Son bebés recién nacidos (...) necesitan condiciones de aparatos estilo CPAP para tener mejor ventilación a nivel pulmonar porque no han madurado los pulmones. Por los calores, además, se estaban poniendo rojitos”, relata a EFE la subdirectora.