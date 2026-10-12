Carro bomba deja tres heridos y cierra vía Panamericana en Colombia

Bogotá, Colombia. La explosión de un vehículo cargado con explosivos destruyó este lunes el peaje de El Bordo, en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), dejó tres civiles heridos y obligó a cerrar un tramo de la vía Panamericana. La detonación se produjo en el sector de La Depresión, en el sur del Cauca, donde tropas de la Brigada 29 del Ejército desplegaron un operativo de seguridad para verificar las circunstancias del ataque y descartar la presencia de otros artefactos explosivos. El Ejército señaló que la acción habría sido perpetrada por integrantes del bloque Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que siguen al mando de alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

Los tres heridos son civiles y, según el balance preliminar de la institución, los militares desplegados en la zona no sufrieron afectaciones. Las autoridades mantienen las labores de verificación, con apoyo de medios aéreos y personal especializado, en coordinación con la Policía Nacional, mientras el cierre preventivo de la carretera afecta la movilidad en este corredor del suroeste colombiano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado y afirmó que los ataques contra la infraestructura perjudican a la población, los transportadores y quienes necesitan desplazarse por carretera.

"Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse", manifestó el mandatario en un mensaje publicado en la red social X, en el que aseguró que los responsables serán perseguidos y llevados ante la justicia.

Un corredor estratégico