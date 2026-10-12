Zelenski acepta la "tregua" de Trump, Putin da largas y la UE adopta más sanciones

"Estamos listos para respetar un alto el fuego energético si Rusia está lista para hacer lo mismo. Estamos de acuerdo si ellos están de acuerdo", dijo Zelenski en una intervención por videoconferencia ante el Foro de Seguridad de Varsovia.

Kiev, Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , reafirmó este lunes su disposición a hacer efectivo el supuesto acuerdo de tregua energética entre Kiev y Moscú anunciado la víspera por el líder de EE.UU., Donald Trump , al tiempo que el Kremlin evitó confirmar cualquier posible compromiso al respecto y la Unión Europea (UE) adoptó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.

En la primera declaración oficial rusa sobre el supuesto acuerdo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Péskov, optó por la ambigüedad para comentar el supuesto alto el fuego adelantado por Trump.

Zelenski reafirmó asimismo en su discurso que Ucrania seguirá respondiendo a los ataques rusos a su infraestructura energética -dirigidos sobre todo contra las infraestructuras eléctricas- pese a las exigencias de Washington de que se abstenga de atacar refinerías en Rusia aunque sea unilateralmente.

El presidente ucraniano recordó que las fuerzas rusas atacaron "inmediatamente después" del anuncio de tregua de Trump -de la que Zelenski dijo anoche haberse enterado por la red de su homólogo Truth Social- una central eléctrica de la región ucraniana de Járkov.

"Continúan los contactos. En cuanto tengamos algo que decir al respecto les informaremos sin falta", dijo Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.

"Buscamos medidas verdaderamente eficaces y decisiones responsables que allanen el camino para una solución pacífica", añadió el portavoz presidencial ruso recurriendo a la fórmula habitual del Kremlin para desechar las ofertas de tregua de Kiev.

Péskov también mostró su agradecimiento a Washington por sus gestiones diplomáticas y tuvo tiempo también de comentar la propuesta de Zelenski a Trump -que dijo el domingo que es le momento de que Ucrania cambie de presidente- de celebrar elecciones si Washington es capaz de garantizar una tregua rusa de al menos 60 días.

"Si Kiev realmente quiere celebrar elecciones, entonces el presidente ruso, el comandante supremo, estará dispuesto a ordenar no realizar ataques contra Ucrania el día de las elecciones (...), declaró el portavoz de Putin.

El ministro de Exteriores rusos, Serguéi Lavrov, afirmó por su parte que Zelenski busca este cese de las hostilidades para que sus tropas puedan "recuperar fuerzas" y recibir armamento adicional de sus aliados europeos.

Sanciones y escepticismo en la UE

Esos aliados europeos de Kiev se sumaron a la cadena de declaraciones y acontecimientos desatada por la decisión de Trump de relajar las sanciones para que Rusia pueda volver a exportar diésel.

Coincidiendo con este paso dado por el presidente estadounidense, los ministros de Exteriores de la UE aprobaron formalmente este lunes el mayor paquete de sanciones selectivas hasta ahora, que incluye a cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso.

"Bombardear los puentes de Kiev, los barcos que transportan cereales y la Academia Nacional de Ciencias no son acciones propias de un país que busca la paz", dijo la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, sobre una escalada rusa que no ha sido condenada por la administración de Trump pese a que se cobró la semana pasada la vida de más de 150 ucranianos.

"Rusia solo negociará seriamente si se le presiona y por ello mantenemos nuestras sanciones contra Rusia, porque tras los ataques despiadados de Moscú contra el suministro energético civil de Ucrania, debemos incluso endurecerlas", declaró en una rueda de prensa el canciller alemán, Friedrich Merz.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó también su escepticismo sobre la posibilidad de que se materialice la tregua anunciada por Trump que no han confirmado ni Zelenski ni Putin.

"Los hechos demuestran que los rusos han seguido bombardeando infraestructuras energéticas en las últimas horas", declaró.

El presidente francés dijo también que espera hablar con su homólogo estadounidense.