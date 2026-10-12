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Detienen a cinco extranjeros y decomisan 1,2 toneladas de cocaína en el sur de México

Según las autoridades mexicanas el resultado de esta operación representa una afectación económica estimada en 289.104 millones de pesos (cerca de 15,6 millones de dólares)

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 17:00 -
  • Agencia EFE
Detienen a cinco extranjeros y decomisan 1,2 toneladas de cocaína en el sur de México

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, @OHarfuch que muestra un decomiso de presunta cocaína en costas del estado de Oaxaca (México).

México. Autoridades mexicanas decomisaron este lunes 46 bultos de más de 1.268 kilos de presunta cocaína frente a las costas del estado mexicano de Oaxaca, al tiempo que detuvieron a seis personas, de las cuales cinco son extranjeras, de las que no se dio más información.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado que la operación marítima se llevó a cabo en aguas del Océano Pacífico por la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Además precisó que la incautación ocurrió a 366 millas náuticas al sur de Huatulco, luego del despliegue de unidades de superficie y aéreas de la Armada de México que realizaron el decomiso de una embarcación con presunta carga ilícita y la detención de los presuntos infractores de la ley.

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"Los efectos asegurados fueron trasladados a Puerto Chiapas, Chiapas, a la Vigésima Segunda Zona Naval, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)", detalló el documento oficial.

La SSPC determinará el peso ministerial de la sustancia decomisada, que, añadió, "se sumará a las más de 90 toneladas aseguradas en la mar por personal naval en lo que va de la presente Administración", de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024.

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Según las autoridades mexicanas el resultado de esta operación representa una afectación económica estimada en 289.104 millones de pesos (cerca de 15,6 millones de dólares) a los grupos delictivos y evitó que aproximadamente 2.536 millones de dosis de droga llegaran a la población del país.

La captura se ejecutó como parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera y en coordinación interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de Gobierno de México.

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