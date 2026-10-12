Detienen a cinco extranjeros y decomisan 1,2 toneladas de cocaína en el sur de México

México. Autoridades mexicanas decomisaron este lunes 46 bultos de más de 1.268 kilos de presunta cocaína frente a las costas del estado mexicano de Oaxaca, al tiempo que detuvieron a seis personas, de las cuales cinco son extranjeras, de las que no se dio más información.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado que la operación marítima se llevó a cabo en aguas del Océano Pacífico por la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Además precisó que la incautación ocurrió a 366 millas náuticas al sur de Huatulco, luego del despliegue de unidades de superficie y aéreas de la Armada de México que realizaron el decomiso de una embarcación con presunta carga ilícita y la detención de los presuntos infractores de la ley.