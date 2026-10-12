Detienen al padre del menor que disparó a docentes en Francia

París, Francia. El padre del adolescente de 14 años que este lunes disparó contra personal docente en un centro escolar del sureste de Francia, provocando heridas a dos de ellos, fue detenido por la policía, que encontró un importante arsenal de armas en el registro que efectuó en su domicilio, aseguró el ministro del Interior, Laurent Nuñez. La madre también se encuentra en dependencias policiales para ser interrogada, añadieron algunos medios. Durante una declaración a la prensa en el instituto Joseph-Lakanal de Aubagne, a las afueras de Marsella, al que se trasladó acompañado del titular de Educación, Édouard Geffray, Nuñez aseguró que los primeros elementos de la investigación muestran que el joven cometió "un acto premeditado", al tiempo que pidió tiempo para establecer el móvil del mismo y señaló que "todas las hipótesis permanecen abiertas".

Aseguró que se han efectuado diversos registros, algunos todavía en curso, pero indicó que los interrogatorios, incluido el del menor, todavía no han comenzado, por lo que consideró prematuro aventurar los motivos que le llevaron a cometer ese acto criminal. Nuñez recordó que la fiscal adjunta de Marsella, Audrey Jouaneton, abrió una investigación por "intento de asesinato", que ha sido confiada a la brigada criminal, lo que, dijo "muestra la gravedad de los hechos". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Hay un trabajo en marcha (...) destinado a comprender cómo el joven se encontraba en posesión de ese arma", indicó el ministro, que no quiso dar más detalles sobre el desarrollo de la investigación.