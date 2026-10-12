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Detienen a un menor tras disparar al director y a una profesora en un instituto en Francia

Según el relato del alcalde, el adolescente, que está escolarizado en el instituto, entró en el edificio y disparó primero contra el director y después contra la profesora

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 11:15 -
  • Agencia EFE
Detienen a un menor tras disparar al director y a una profesora en un instituto en Francia

Una oficial de policía en un suceso en París.

 Foto: Teresa Suárez/EFE

París, Francia. Un adolescente de 14 años ha sido detenido este lunes tras disparar al director de un instituto y a una profesora en un centro educativo en la localidad de Aubagne, a pocos kilómetros de Marsella, informaron fuentes policiales a los medios locales.

El director, de 53 años, recibió un disparo con un proyectil del calibre 12, cuando se encontraba en un pasillo del instituto Joseph Lakanal, así como la profesora, de 37 años, precisó la cadena BFMTV. La vida de los heridos, que han sido hospitalizados, no corre peligro.

"Este acto inadmisible testifica una vez más el desarrollo de una violencia desbocada en nuestra sociedad, contra la cual todos debemos movilizarse. En palabras como en hechos", subrayó el ministro de Educación, Éduard Geffray en sus redes sociales, tras informar de que tanto él como el titular de Interior, Laurent Nuñez, se dirigen al centro educativo donde se han producido los hechos.

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El alcalde de Aubagne, Jean-Pierre Squillari, explicó en declaraciones recogidas por BFMTV ante el centro educativo, que los alumnos no presenciaron los hechos porque ocurrieron en un pasillo mientras estaban en clase.

Según su relato, el adolescente, que está escolarizado en el propio instituto, "entró en el edificio y disparó primero contra el director y después contra la profesora". Según el alcalde, el adolescente fue reducido y desarmado por el consejero principal de educación del centro escolar.

Los psicólogos han activado un dispositivo de atención psicológica para atender a los alumnos del centro.

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Por el momento, se desconocen las intenciones del adolescente. Tampoco se ha establecido por el momento ninguna relación entre estos hechos y las movilizaciones estudiantiles que se suceden en Francia y que este lunes han dejado al menos ocho trabajadores del sistema educativo heridos, según el Ministerio de Educación.

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Agencia EFE
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