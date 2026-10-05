Un adolescente sufre amputación de una mano durante las protestas estudiantiles en Francia

París, Francia. Un alumno de 15 años sufrió este lunes la amputación de una mano en Lens, en el norte de Francia, en el marco de las movilizaciones estudiantiles que se han extendido por centros educativos de todo el país con bloqueos de establecimientos y enfrentamientos con fuerzas del orden, según informaron las autoridades y su instituto. En declaraciones a la prensa, el fiscal de Béthune confirmó la gravedad de las heridas, pero señaló que la vida del adolescente no corre peligro. "Hemos tenido, por desgracia, un alumno de 15 años que resultó gravemente herido durante una manifestación y al que le fue arrancada una mano", declaró el fiscal, quien precisó que el menor fue trasladado rápidamente a un hospital de Lille.

El fiscal calificó el hecho de "muy grave" y explicó que, durante la mañana, se produjo una concentración de entre 200 y 250 estudiantes frente al instituto Auguste Béhal de Lens, en la que los estudiantes lanzaron distintos objetos contra los agentes de policía, entre ellos piedras, fuegos artificiales y morteros. Ante la situación, el director interdepartamental de la Policía Nacional ordenó, con el visto bueno de la Fiscalía, el desplazamiento de una compañía republicana de seguridad para mantener el orden. "Y es en este contexto que tuvo lugar este acontecimiento", explicó el fiscal en una intervención emitida por la televisión BMFTV. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras, el centro escolar anunció en sus redes sociales el paso inmediato de las clases a la enseñanza a distancia y la apertura de una célula de escucha y apoyo para alumnos y personal del centro tras el incidente.