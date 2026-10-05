Macron condena ataques a Ucrania y advierte a Moscú que el tiempo juega en su contra

París, Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó este lunes la decisión de Rusia de intensificar sus ataques contra infraestructuras y objetivos civiles en Ucrania, tras mantener una conversación con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y aseguró que el tiempo corre en contra de Moscú.

"No cederemos ante las intimidaciones ni ante la escalada de Rusia", afirmó Macron en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que sostuvo que "el tiempo juega en su contra".

El presidente francés consideró además que la intensificación de los ataques anunciada por Moscú supone una vulneración de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.