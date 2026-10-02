El Ejército ruso vuelve a atacar uno de los puentes principales de Kiev

Kiev, Ucrania. El Ejército ruso volvió a atacar durante la tarde del viernes el puente Pivdeni (‘Sur’ en ucraniano) de la capital ucraniana, uno de los que conectan las dos partes de la ciudad sobre el río Dniéper.

“De nuevo un impacto en el puente Pivdeni”, escribió el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, en su canal de Telegram.

Klichkó explicó que el puente está cerrado al tránsito.

El puente Pivdeni ya fue atacado por Rusia en varias ocasiones el jueves. Estos ataques obligaron a las autoridades a cerrarlo temporalmente.