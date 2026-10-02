Guardacostas de EEUU interceptan en el Caribe un buque que transportaba combustible a Cuba

Washington, Estados Unidos. La Guardia Costera de Estados Unidos anunció este viernes que a principios de septiembre interceptó en el Caribe un buque que supuestamente transportaba combustible a Cuba.

La operación se enmarca en el endurecido embargo petrolero al que Washington somete a la isla desde que el Gobierno de Donald Trump capturó en enero a Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, hasta entonces principal auspiciador energético de La Habana.

El buque, el Grace, se dirigía aparentemente a Cuba con combustible en los taques de lastre y en una serie de contenedores, explicó la Guardia Costera estadounidense, que acusa al navío de emplear "tácticas habituales de la llamada 'flota en la sombra'" que suministra hidrocarburos a la isla.