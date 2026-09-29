EEUU elimina viajes educativos grupales y endurece restricciones financieras contra Cuba

Washington. Estados Unidos eliminará a partir de este miércoles la autorización para los viajes educativos grupales a Cuba, conocidos como "pueblo a pueblo", y prohibirá asistir u organizar reuniones y conferencias profesionales en la isla, sobre la que endurecerá además las restricciones financieras. De acuerdo con una nueva modificación de las normas del Departamento del Tesoro, los viajes educativos relacionados con Cuba deberán realizarse bajo los auspicios de una organización que sea aceptada por las leyes estadounidenses y los estudiantes deberán viajar acompañados por esa institución autorizada. La nueva restricción afecta a lo que Estados Unidos define como "pueblo a pueblo", viajes educativos grupales que hasta ahora estaban autorizados con base en las normativas respecto a la isla.

Aquellos que hayan realizado antes de este miércoles al menos una transacción relacionada con un viaje, como, por ejemplo, la compra de un billete de avión, podrán mantener la autorización para realizar dicha visita. En paralelo, el Departamento de Estado ha prohibido las transacciones financieras directas o indirectas de ciudadanos estadounidenses con entidades que se encuentren en la lista de sancionados, que agrupa a organismos vinculados al aparato militar y a la inteligencia de la isla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A partir de esta semana, también dejarán de estar autorizadas las operaciones que permitían a bancos estadounidenses procesar determinadas transacciones relacionadas con Cuba cuando estas se originan y se destinan en puntos fuera de Estados Unidos.