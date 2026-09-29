Detienen a dos personas por maltrato animal tras encontrar 46 perros en malas condiciones

Lima, Perú. El Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú (PNP) detuvieron este martes a dos personas por presunto maltrato animal, tras intervenir un inmueble en Lima donde encontraron 46 perros en malas condiciones y que se usarían para fines comerciales, informaron fuentes oficiales.

La Fiscalía detalló en un comunicado que en el inmueble, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, fueron hallados 25 perros de raza bulldog francés, nueve bulldog inglés, un perro salchicha, ocho perros criollos, cinco cachorros de raza bulldog francés y un gallo.

De acuerdo con las indagaciones del fiscal provincial Juan Luis Astorayme, los animales fueron trasladados a una veterinaria municipal para recibir atención y permanecer bajo resguardo.