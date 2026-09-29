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Detienen a dos personas por maltrato animal tras encontrar 46 perros en malas condiciones

La agencia estatal Andina informó que varios de los perros presentaban heridas en la piel, uñas largas y sangrantes, hongos, afecciones en los ojos y signos de golpe de calor

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 15:45 -
  • Agencia EFE
Detienen a dos personas por maltrato animal tras encontrar 46 perros en malas condiciones

Los detenidos son un peruano y una venezolana.

 Foto: archivo

Lima, Perú. El Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú (PNP) detuvieron este martes a dos personas por presunto maltrato animal, tras intervenir un inmueble en Lima donde encontraron 46 perros en malas condiciones y que se usarían para fines comerciales, informaron fuentes oficiales.

La Fiscalía detalló en un comunicado que en el inmueble, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, fueron hallados 25 perros de raza bulldog francés, nueve bulldog inglés, un perro salchicha, ocho perros criollos, cinco cachorros de raza bulldog francés y un gallo.

De acuerdo con las indagaciones del fiscal provincial Juan Luis Astorayme, los animales fueron trasladados a una veterinaria municipal para recibir atención y permanecer bajo resguardo.

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Durante la intervención fueron detenidos en flagrancia delictiva un peruano y una venezolana, mientras que las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

La agencia estatal Andina informó que varios de los perros presentaban heridas en la piel, uñas largas y sangrantes, hongos, afecciones en los ojos y signos de golpe de calor.

La alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro, señaló que algunos perros habrían sido sometidos a procedimientos para evitar que ladraran y que varias hembras al parecer fueron intervenidas para adelantar sus partos con fines comerciales y acelerar su reproducción.

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