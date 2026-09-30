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Rusia amenaza a la OTAN con usar armas nucleares si bloquea un enclave en el Báltico

La nota agrega que no debe caber duda de que Rusia estará preparada para utilizar todo su arsenal, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 11:48 -
  • Agencia EFE
Rusia amenaza a la OTAN con usar armas nucleares si bloquea un enclave en el Báltico

El Gobierno ruso tratará de evitar el bloqueo de la OTAN con todas las armas a su alcance.

 Foto: EFE

Moscú, Rusia. El gobierno de Rusia comunicó que utilizará todos los medios a su alcance, incluidas sus armas nucleares, si países occidentales intentan bloquear el enclave de Kaliningrado, situado entre Polonia y Lituania, advirtieron fuentes diplomáticas rusas.

Según un comunicado de la embajada rusa en Irlanda, "la OTAN está preparando un bloqueo aéreo y marítimo de Kaliningrado", algo que el Gobierno de Putin taratrá de evitar con todas las armas a su alcance, como advirtió en una nota diplomática enviada a la Alianza Atlántica.

"Esto no es un bulo, sino un asunto de gran preocupación para Rusia. La élite política europea, irresponsable y miope, está jugando un juego peligroso", señalaron en la misión diplomática, cuyas declaraciones recoge la agencia TASS.

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La nota agrega que no debe caber duda de que "Rusia estará preparada para utilizar todo su arsenal, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio si los países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país".

Asimismo, se señala que Moscú podría lanzar ataques "preventivos contra centros de toma de decisiones en los países de la Alianza en una fase temprana del conflicto".

Respecto a este asunto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este miércoles que Moscú está tomando nota de las declaraciones que llegan de las capitales europeas sobre los planes de bloquear Kaliningrado.

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"Hemos escuchado repetidamente -dijo en rueda de prensa- declaraciones de Polonia y otros países europeos, declaraciones bastante indignantes que también aludieron al tema de Kaliningrado".

También recordó que una respuesta nuclear a los intentos de bloquear un territorio ruso está contemplada en la legislación rusa: "Es perfectamente lógico que nuestros diplomáticos intenten recordar a las 'cabezas calientes' de Europa nuestras directrices al respecto", dijo.

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Agencia EFE
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