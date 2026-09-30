Lula plantea compar una distribuidora de combustible para controlar los precios

São Paulo, Brasil. El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que quiere que su Gobierno compre una distribuidora de combustibles para tener un mayor control sobre los precios. Lula mencionó durante una entrevista los cuantiosos subsidios que el Ejecutivo ha desembolsado para intentar mitigar el impacto del aumento del precio internacional del crudo provocado por la guerra en Oriente Medio. "Voy a comprar una distribuidora (...), vamos a reconquistar el derecho del pueblo brasileño de controlar esos aspectos", afirmó sin entrar en detalles, a cuatro días de la primera vuelta de los comicios.

El mandatario criticó, además, la privatización de la distribuidora BR, que pertenecía a la petrolera paraestatal Petrobras, durante el Gobierno de su predecesor Jair Bolsonaro (2019-2022). "¿Por qué vender la BR? ¿Qué ganamos con la privatización?", se preguntó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Ejecutivo anunció el lunes el mantenimiento del subsidio de 2,12 reales (0,41 dólares o 0,36 euros) por litro de diésel, en vigor desde que el conflicto entre EE.UU. e Irán hizo que los precios escalaran por encima de los 100 dólares el barril.