Migrante salvadoreño muere electrocutado mientras podaba un árbol en Long Island

Nueva York, Estados Unidos. Un joven migrante salvadoreño murió electrocutado mientras realizaba labores de poda en el patio trasero de una vivienda en Bellmore, Long Island, Nueva York. La víctima fue identificada como Melvin Martínez, quien se encontraba trabajando durante la tarde del jueves 24 de septiembre de 2026 cuando ocurrió el fatal accidente.

De acuerdo con información de la Policía del Condado de Nassau, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde, mientras Martínez cortaba un árbol ubicado en el patio de una residencia. Según el reporte de medios locales de Long Island, una de las ramas que estaba siendo cortada cayó sobre una línea eléctrica cercana. El contacto provocó que el árbol quedara energizado, generando una situación de alto riesgo para el trabajador que se encontraba realizando la poda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse