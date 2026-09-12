Hermanos nicaragüenses mueren en un accidente laboral en Luisiana

Las víctimas fueron identificadas como Yesser Rizo Acevedo, también conocido como Yasser, de 26 años, y Elliott Rizo Acevedo, de 31 años.

Dos hermanos nicaragüenses perdieron la vida en un accidente laboral registrado en una planta procesadora de pescado en Luisiana, Estados Unidos.

De acuerdo con los datos conocidos, ambos se encontraban realizando labores relacionadas con la descarga en las instalaciones de Daybrook Fisheries cuando ocurrió el incidente.

Los dos hermanos murieron el mismo día, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

De manera extraoficial, se ha informado que Yesser y Elliott eran originarios de Managua, Nicaragua, y que residían desde hace varios años en Gretna, Luisiana.

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Los hermanos habían emigrado de Nicaragua y se encontraban trabajando en Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué sustancia habría estado involucrada en la emergencia ni cuál fue la causa exacta del incidente.

Las circunstancias en las que ocurrieron las muertes permanecen bajo investigación, mientras se busca establecer qué sucedió dentro de las instalaciones de la planta. La información disponible hasta ahora es preliminar y se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre el caso.