Qué se sabe de lo que ocurrió en el avión con destino Tel Aviv que aterrizó de emergencia

Dubái. Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta de Dubái a Tel Aviv aterrizó de emergencia este miércoles en Arabia Saudí, tras lo que la aerolínea emiratí calificó como un "altercado en la cabina de mando" y el Gobierno de Israel denunció como "atentado".

Los hechos

El vuelo FZ 1073 despegó desde Dubái esta mañana y, antes de llegar la frontera jordana, según la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se observó como la aeronave, que seguía una dirección este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud. El avión voló entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania dio media vuelta, en dirección sur, y luego enfiló hacia Tabuk (Arabia Saudí), donde realizó un aterrizaje de emergencia.

El piloto y el copiloto del avión resultaron heridos y fueron trasladados al hospital al aterrizar en Tabuk, indicó en un comunicado el aeropuerto saudí.

Caída en picado

El avión cayó en picado y descendió más de 5.000 metros en menos de dos minutos, según el diaria israelí Haaretz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Canal 12 de la televisión israelí difundió varios vídeos que muestran momentos de caos durante ese repentino descenso. Un vídeo también muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión custodiando a los dos pilotos, que aparecen ambos en el suelo y ensangrentados, y que aseguran haber "controlado al terrorista" después de que apuñalara al piloto e intentara atacarlos a ellos. "Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado", afirman los hombres mientras muestran tanto al presunto agresor, tumbado en el suelo de lado y con una máscara de oxígeno, como al agredido, también acostado en el suelo con otra máscara.

El Gobierno israelí denuncia un atentado

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apuntó a que uno de los pilotos del vuelo Flydubai intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina. "Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes", afirmó el gobernante en un vídeocomunicado emitido por su oficina, en su primer mensaje tras el incidente. Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, fue más allá y calificó de "intento de atentado terrorista yihadista" el suceso.

"El grave incidente a bordo del vuelo de Flydubai fue un intento de atentado terrorista yihadista. Fue frustrado únicamente gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación", dijo Katz en un comunicado.

La aerolínea confirma un "altercado en la cabina"