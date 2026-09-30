La mitad de los homicidios de mujeres entre 2021 y 2026 fueron feminicidios

San Juan, Puerto Rico. El 48,7% de los 263 homicidios de mujeres registrados en Puerto Rico entre el año 2021 y agosto de 2026, o sea, 128, fueron clasificados como feminicidios, informó este miércoles el Instituto de Estadísticas de la isla (IEPR). De los 128 feminicidios detectados, el 93% o 119 se clasificaron como íntimos o familiares, según datos del Sistema de Compilación y Manejo de Estadísticas de Feminicidios actualizados del IEPR y difundidos este miércoles en un comunicado de prensa. En estos casos, el agresor era la pareja o un familiar de la víctima, según la clasificación del sistema.

"Estos datos nos recuerdan que la violencia feminicida sigue cobrando vidas en Puerto Rico y que atenderla exige una respuesta sostenida", afirmó en un comunicado Mariluz Bezares Salinas, gerente de Proyectos Estadísticos del Instituto de Estadísticas. "Por eso es importante continuar recopilando y analizando información que nos ayude a entender mejor estos casos, identificar patrones y conocer los factores asociados a esta problemática. Seguir investigando nos permite buscar maneras más efectivas de prevenir y responder ante estas situaciones", enfatizó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según se informó, el portal incorpora los datos correspondientes a 2026 y nuevos indicadores sobre el total anual de feminicidios y los casos seguidos por el suicidio del agresor.