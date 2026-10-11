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Macron dice que Ucrania "está dispuesta" a tregua energética con Rusia anunciada por Trump

Macron criticó a Rusia y advirtió de que "en este momento" Moscú "sigue rechazando" ese alto el fuego, pues está "intensificando aún más en las últimas horas sus ataques contra las infraestructuras ucranianas"

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 17:30 -
  • Agencia EFE
Macron dice que Ucrania está dispuesta a tregua energética con Rusia anunciada por Trump

El presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Francia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que su país apoya "sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética, a la que Ucrania está dispuesta", tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a pesar de la "sorpresa" expresada por el líder ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Francia apoya sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética, a la que Ucrania está dispuesta", declaró en un mensaje en X Macron, poco después de que Trump asegurase que Rusia y Ucrania habían acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

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Sin embargo, el propio Zelenski se mostró este mismo domingo "sorprendido" de esa presunta tregua.

Macron criticó a Rusia y advirtió de que "en este momento" Moscú "sigue rechazando" ese alto el fuego, pues está "intensificando aún más en las últimas horas sus ataques contra las infraestructuras ucranianas".

"Francia seguirá estando al lado de Ucrania y del presidente Zelenski", ahondó el dirigente francés, en una velada alusión a las recientes declaraciones de Trump, quien estimó que Ucrania necesita otro presidente.

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