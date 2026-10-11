Macron dice que Ucrania "está dispuesta" a tregua energética con Rusia anunciada por Trump

Francia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que su país apoya "sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética, a la que Ucrania está dispuesta", tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a pesar de la "sorpresa" expresada por el líder ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Francia apoya sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética, a la que Ucrania está dispuesta", declaró en un mensaje en X Macron, poco después de que Trump asegurase que Rusia y Ucrania habían acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.