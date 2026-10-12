Sheinbaum aplaza envío de ley sobre pueblos indígenas hasta concluir consultas en México

Ciudad de México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que aplazará la presentación ante el Congreso de una ley general sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos hasta que las propias comunidades concluyan las consultas y den su aprobación al proyecto. “Teníamos la idea de que a lo mejor el 12 de octubre, hoy, se podía entregar al Congreso, pero como todavía hay temas que es importante que se sigan consultando”, explicó la mandataria durante un encuentro con representantes de estas comunidades en el Palacio Nacional. Sheinbaum aseguró que serán los propios pueblos quienes determinen cuándo estará lista la iniciativa, con la que se busca desarrollar los derechos reconocidos en la reforma constitucional de 2024.

“Ustedes llevan la mano, llevan la palabra, llevan la decisión, y hasta que ustedes no nos digan ‘ya está’, pues entonces no la presentamos al Congreso de la Unión”, afirmó. La mandataria hizo el anuncio durante la conmemoración del Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, fecha que coincide con el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América, el 12 de octubre de 1492. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su intervención, cuestionó la antigua denominación de Día de la Raza, al considerar que responde a una visión eurocentrista de la historia, y defendió el reconocimiento de la resistencia de los pueblos originarios.