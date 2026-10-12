Fuertes lluvias dejan cinco ríos y quebradas desbordados en Ecuador

Quito, Ecuador. Las fuertes lluvias en Ecuador que se registraron en los últimos días han dejado cinco ríos y quebradas desbordados en tres provincias, según informó este lunes la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). El último reporte de la institución detalló que los desbordamientos se produjeron en las provincias costeras de Guayas, cuya capital es Guayaquil, y El Oro, fronteriza con Perú; así como en la provincia tropical de Los Ríos, con dos casos en cada una. En Los Ríos se reportó el desbordamiento del Estero Hondo, en el municipio de Puebloviejo, y del río Babahoyo, en el municipio del mismo nombre.

Por su parte, en Guayas se registró el desbordamiento del río Balao, que afectó al municipio homónimo, y del río San Rafael, en el municipio General Antonio Elizalde (Bucay). En la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, las emergencias se concentraron en el municipio de Santa Rosa, donde se desbordaron los ríos Chico y Caluguro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, el número de personas afectadas en el país desde que se declaró la alerta roja por el fenómeno de El Niño el 29 de agosto ascendió este lunes a 17,142, según la SGNR.