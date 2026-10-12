Un nuevo derrame de petróleo se registra en un río de la zona costera de Ecuador

Quito, Ecuador. Un derrame de petróleo se registró este lunes en el río Cupa, en la provincia costera de Esmeraldas, norte de Ecuador, lo que llevó a las autoridades a suspender temporalmente el suministro de agua potable desde una planta de tratamiento, según informó el municipio de Esmeraldas en un comunicado.

En la declaración, la empresa pública de agua potable de Esmeraldas detalló que la suspensión de la captación y distribución de agua desde la planta de San Mateo se adoptó como medida preventiva para proteger la salud de la población y garantizar la calidad del agua.

La empresa estatal Petroecuador señaló que el derrame se produjo por una fuga de crudo en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) a la altura del municipio de Quinindé y aseguró que ya fue controlada, aunque sus causas continúan bajo investigación.