Hondureño se declara culpable en EEUU; había cometido grave delito

Misuri, Estados Unidos. Un ciudadano hondureño se declaró culpable ante un tribunal federal de reingresar ilegalmente a los Estados Unidos tras una deportación previa y una condena por delito grave. Fredy Rolando Rivera González, de 31 años, se declaró culpable ante el juez magistrado principal de Estados Unidos, Willie J. Epps Jr., del único cargo de la acusación: reingreso ilegal tras la deportación. Las autoridades federales confirmaron que Rivera-González había sido condenado previamente por otro delito grave, aunque el Departamento de Justicia no especificó cuál.

El caso se originó a raíz de una parada de tráfico ocurrida el 3 de julio de 2026, en la que participaron agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Pulaski, en Missouri. Durante el encuentro, Rivera-González reconoció haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos en agosto de 2024, cerca de Brownsville o McAllen, Texas. Los registros federales de inmigración establecen que Rivera-González fue deportado de Huntsville, Texas, el 6 de noviembre de 2019. A pesar de esa expulsión, las autoridades determinaron que había regresado voluntariamente a los Estados Unidos sin autorización y que se encontraba en el país cuando los agentes lo encontraron en julio de 2026.