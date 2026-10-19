Avión sufre un incendio cuando se preparaba para despegar del aeropuerto de Lima

Lima, Perú. Un avión de la aerolínea Latam que se aprestaba a despegar hacia el norte de Perú desde el aeropuerto internacional de Lima sufrió este lunes un incendio en una de sus alas, sin que se registren víctimas o heridos.

El incidente fue reportado por fuentes oficiales y medios locales, que compartieron imágenes del fuego en el ala izquierda, al parecer originado en uno de los motores de la aeronave, citado en la prensa como un Airbus A320 , lo que llevó a la intervención de los bomberos aeronáuticos.

Latam señaló en un comunicado que se trató de "un evento técnico imprevisto previo al despegue" en un vuelo que cubría la ruta entre Lima y Piura, en la costa norte del país, y que "se determina el desembarque preventivo de los pasajeros, priorizando en todo momento su seguridad".