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Al menos nueve muertos por un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Colombia

Hasta el momento se estima que la mayoría de quienes se encontraron en el lugar permanecen atrapados, por lo que podría elevarse el número de fallecidos

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 13:37 -
  • Agencia EFE
Al menos nueve muertos por un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Colombia

Fotografía de archivo de un bombero en una mina de oro en Colombia.

 Foto: EFE

Bogotá, Colombia. Al menos nueve personas murieron este lunes en un deslizamiento de tierra en una mina de oro irregular en Santa Bárbara de Iscuandé (suroeste de Colombia), informaron las autoridades del departamento de Nariño .

El secretario de Gobierno del departamento de Nariño, Fredy Andrés Gámez Castrillón, y el secretario de Paz y Derechos Humanos de esta misma región, Alex González, confirmaron la cifra de fallecidos a distintos medios locales.

"Se reporta que varias personas están sepultadas por un derrumbe de tierra, personas que estaban haciendo minería. Y el reporte que tenemos hasta el momento es de nueve muertos", indicó González a Caracol Televisión .

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Gámez, por su parte, agregó en declaraciones a la emisora ​​BluRadio : "Se confirman nueve muertos y con la expectativa de aumentar el número de fallecidos porque se estima que en esta mina había más o menos 30 personas".

Los primeros informes indicaron que el suceso en esta instalación artesanal se produjo a primera hora de la mañana y que se estima que la mayoría de quienes se encontraban en el lugar permanecen atrapados, por lo que podría elevarse el número de fallecidos.

En lugar, una zona rural de difícil acceso, se desplazaron equipos de bomberos y de la Defensa Civil para contribuir en las labores de búsqueda y rescate.

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La Defensoría del Pueblo pidió en redes sociales "atención" a la emergencia en esta mina y expresó su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que el deslizado haya dejado "un número importante de víctimas".

"La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia", agregó la Defensoría del Pueblo, quien hizo un "llamado urgente" para "disponer de todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios".

Este organismo, recordó asimismo que, "ante la presencia de grupos armados ilegales en la zona", es preciso "garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario” a la mina.

Hace apenas dos meses, también en el departamento de Nariño, tuvo lugar otro accidente en una mina artesanal de oro que dejó 13 muertos y varios heridos.

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Agencia EFE
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