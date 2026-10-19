Asesinan a balazos a Arturo Marín Mendoza, ganadero y aspirante a alcaldía

Guerrero, México. El ganadero Arturo Marín Mendoza, quien aspiraba a la candidatura por la presidencia municipal de Cuajinicuilapa por el partido Movimiento Reunificación Nacional (Morena), fue ultimado a balazos la tarde del sábado 17 de octubre en pleno centro urbano de dicho municipio. El ataque armado ocurrió en el cruce de las calles San Nicolás y 2 de Abril. Marín Mendoza conducía una camioneta en la que viajaba junto a su esposa y un tercer acompañante cuando fueron interceptados por un vehículo desde el cual desconocidos abrieron fuego de manera directa contra la unidad.

A raíz de la ráfaga de disparos, el aspirante político falleció de forma instantánea en la escena del crimen. Por su parte, los otros dos ocupantes sufrieron heridas de gravedad y fueron asistidos por socorristas que los evacuaron de emergencia hacia un centro hospitalario de la zona, donde permanecen internados con protección de las fuerzas de seguridad. El atentado ocurrió apenas ocho días después de que Marín Mendoza oficializara su aspiración política. Fue el pasado 9 de octubre cuando anunció públicamente su inscripción en el proceso interno de Morena con miras a competir por la alcaldía de este municipio ubicado en la región de la Costa Chica de Guerrero. Tras la agresión, efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal montaron patrullajes de rastreo en el sector para dar con el paradero de los responsables. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse