Asesinan a tiros a un profesor dentro de una escuela secundaria en el sur de México

Ciudad de México, México. Un profesor fue asesinado a tiros este martes por hombres armados dentro de una escuela secundaria en el estado mexicano de Oaxaca (sur), según la Fiscalía estatal, menos de dos semanas después de que un ataque en otra secundaria del norte del país dejara a la subdirectora muerta. El ataque ocurrió en la Escuela Secundaria Técnica número 69, ubicada en el municipio de San Blas Atempa, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde el profesor recibió varios disparos de arma de fuego, según los primeros reportes policiales. La víctima fue trasladada de emergencia en una patrulla de la Policía Municipal a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tehuantepec, donde falleció a consecuencia de las heridas.

De acuerdo con medios locales, el profesor fue atacado por hombres armados que ingresaron al plantel educativo, lo que provocó el desalojo de los estudiantes y la suspensión de las actividades escolares. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que desplegó agentes de investigación y especialistas para realizar los peritajes correspondientes y determinar las circunstancias del homicidio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado el móvil del ataque.