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Hondureños son detenidos tras evadir control policial en Kentucky

El sheriff del condado de Graves, Jon Hayden, informó que el procedimiento comenzó cuando un agente detectó que el automóvil circulaba con una matrícula falsa

Hondureños son detenidos tras evadir control policial en Kentucky

Fotografías de los hondureños detenidos en Graves, Kentucky, Estados Unidos.

​​​Kentucky, Estados Unidos. Dos hondureños fueron detenidos en el condado de Graves, Kentucky, Estados Unidos, luego de que ambos huyeran cuando un agente policial detuvo el vehículo en el que se transportaban, el lunes 12 de octubre.

El sheriff del condado, Jon Hayden, informó que el procedimiento comenzó cuando un agente detectó que el automóvil circulaba con una matrícula falsa.

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Una vez que el vehículo fue detenido, el conductor y su acompañante descendieron y escaparon en direcciones opuestas, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo de búsqueda en los alrededores.

El conductor, identificado como Oscar Orlando, de 42 años y originario de Honduras, fue capturado poco después. Entretanto, el pasajero se internó en un campo cercano y permaneció prófugo durante varias horas, hasta que los agentes localizaron a Wilfredo Escober Castillo, también hondureño, de 36 años, cuando salía del terreno poco antes de las 5:00 de la tarde.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Orlando enfrenta varios cargos, entre ellos conducir sin seguro ni licencia, evadir a la Policía y resistirse al arresto, además de otras infracciones relacionadas con el incidente.

Por su parte, Wifredo fue acusado de huir o evadir a las autoridades. Los investigadores todavía no han establecido quién es el propietario legal del automóvil que originó la intervención policial.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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