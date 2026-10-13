Hondureños son detenidos tras evadir control policial en Kentucky

​​​Kentucky, Estados Unidos. Dos hondureños fueron detenidos en el condado de Graves, Kentucky, Estados Unidos, luego de que ambos huyeran cuando un agente policial detuvo el vehículo en el que se transportaban, el lunes 12 de octubre. El sheriff del condado, Jon Hayden, informó que el procedimiento comenzó cuando un agente detectó que el automóvil circulaba con una matrícula falsa.

Una vez que el vehículo fue detenido, el conductor y su acompañante descendieron y escaparon en direcciones opuestas, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo de búsqueda en los alrededores. El conductor, identificado como Oscar Orlando, de 42 años y originario de Honduras, fue capturado poco después. Entretanto, el pasajero se internó en un campo cercano y permaneció prófugo durante varias horas, hasta que los agentes localizaron a Wilfredo Escober Castillo, también hondureño, de 36 años, cuando salía del terreno poco antes de las 5:00 de la tarde.