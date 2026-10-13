Alcalde de Harrison exige respuestas tras detención de hondureño frente a sus hijos

Nueva Jersey, Estados Unidos. La detención de un hondureño por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mientras sus hijos presenciaban el operativo, provocó cuestionamientos de autoridades locales en Harrison, Nueva Jersey, y reavivó las críticas contra las medidas de control migratorio impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. El arresto de Jhon Maykel Correa quedó registrado en un video que circuló ampliamente en redes sociales. En las imágenes se observa a varios agentes rodear la camioneta blanca que conducía el hombre y sacarlo por la fuerza del vehículo, mientras los menores que lo acompañaban gritan durante la intervención.

Tras la difusión de las imágenes, el alcalde de Harrison, James Fife, y el ayuntamiento emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por el impacto que el procedimiento pudo tener en los niños. "Si bien estamos tratando de comprender plenamente las circunstancias que rodean este incidente, es desgarrador saber que hay niños que presenciaron una experiencia tan aterradora y potencialmente traumática en su propia comunidad", manifestaron las autoridades municipales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofreció una versión distinta sobre las circunstancias de la detención. Según la institución, los agentes arrestaron a Correa por "múltiples infracciones de tránsito" y señalaron que el hondureño "desoyó repetidas órdenes legales de salir de su vehículo". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

l organismo informó que permanecerá bajo custodia migratoria mientras avanzan los procedimientos de deportación y aseguró que se le garantizará el debido proceso. La controversia en Harrison ocurrió un día antes de otro episodio que involucró a agentes del ICE en el sector de Marble Hill, en Nueva York. En ese caso, Oscar Belgal, de 28 años, recibió un disparo en el cuello que le provocó una lesión leve cuando se encontraba dentro de un vehículo junto a su hijo de cinco años. De acuerdo con la información divulgada sobre el incidente, los agentes federales dispararon varias veces contra el automóvil. Después del tiroteo, el DHS señaló que Belgal tenía antecedentes de encuentros con la Policía. Sin embargo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que el hombre no tenía órdenes de arresto pendientes con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Mamdani cuestionó las operaciones migratorias federales durante una entrevista con MS NOW el domingo y pidió que cesaran en la ciudad. "Le he dicho directamente al presidente, le he dicho directamente al secretario, como alguien que se preocupa por la seguridad pública, que se preocupa por la ley y el orden, que exijo que ICE cese inmediatamente sus operaciones en nuestra ciudad porque estas operaciones ponen en peligro la seguridad de los neoyorquinos. Dejan a los neoyorquinos en un estado de terror", declaró. Las críticas también llegaron desde el Congreso. El representante de Nueva Jersey, Rob Menéndez, condenó la detención del hondureño y atribuyó sus consecuencias a la política migratoria del Gobierno estadounidense.