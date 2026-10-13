Latino vinculado a la MS-13 es condenado por doble homicidio en Virginia

Virginia, Estados Unidos. Un joven latino de 20 años fue condenado a cumplir 30 años de prisión por el asesinato de Diego Woollett y Mijal Conejero, ocurrido el 28 de agosto de 2024 en Sterling, condado de Loudoun, Virginia, Estados Unidos.
El condenado fue identificado como Marlyn Samuel Medrano Ortiz, quien recibió la sentencia el 9 de octubre de 2026, según la información proporcionada sobre el caso.
De acuerdo con la Fiscalía, Medrano Ortiz estaba vinculado a la Mara Salvatrucha (MS-13) al momento de los hechos.
Durante el proceso judicial, el acusado alegó haber actuado en defensa propia. Sin embargo, las autoridades determinaron que el uso de fuerza letal no estaba justificado.
La sentencia impuesta fue de 80 años de prisión, de los cuales 50 años quedaron suspendidos. Por esa razón, el joven deberá cumplir 30 años de encarcelamiento.
El doble asesinato ocurrió el 28 de agosto de 2024 y cobró la vida de Woollett y Conejero, cuyas muertes dejaron a sus familias enfrentando la pérdida de sus seres queridos.
El caso concluyó con la condena de Medrano Ortiz, quien deberá cumplir tres décadas de prisión por su responsabilidad en ambos asesinatos.