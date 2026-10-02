Familiares y estudiantes despiden a subdirectora de escuela asesinada en México

Ciudad de México, México. Familiares e integrantes de la comunidad educativa despidieron este viernes con un velorio a la subdirectora de un centro educativo, Nery Edith Nerváez González, asesinada ayer en Torreón, estado de Coahuila (norte de México). La docente, de 56 años, era funcionaria de la Secundaria General No. 13, en la comunidad La Unión. La despedida ocurre un día después del ataque en el plantel educativo, donde dos exalumnos agredieron a personal docente y alumnos con cuchillos y machetes, según los primeros reportes.

La subdirectora falleció a causa de heridas por arma blanca, de acuerdo con la Fiscalía estatal. Afuera de la escuela, permanece un memorial en honor a la profesora, compuesto de flores, una fotografía y una veintena de velas colocadas en forma de cruz frente a la entrada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La escuela continúa cerrada y bajo resguardo policial.

Los dos presuntos agresores, ambos de 18 años, hermanos gemelos fueron capturados.