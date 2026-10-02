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Juez pide a Gobierno de Trump argumentos para restringir visas a estudiantes y periodistas

La Administración Trump había argumentado que la nueva política de visas es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional.

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 14:34 -
  • Agencia EFE
Juez pide a Gobierno de Trump argumentos para restringir visas a estudiantes y periodistas

En una audiencia celebrada en Boston, el juez optó por no actuar de forma improvisada.

 Foto: archivo

Nueva York. Un juez federal de Estados Unidos dio este viernes una semana al Gobierno de Donald Trump para presentar argumentos a favor de su plan para restringir los visados a estudiantes y periodistas extranjeros.

El magistrado Dennis Saylor, del Tribunal del Distrito de Massachusetts, demandó a ambas partes una hoja de ruta, con el calendario propuesto y la estrategia a seguir, para saber cómo proceder en el caso que estudia el intento de limitar los permisos a estudiantes y periodistas en Estados Unidos.

En una audiencia celebrada en Boston, el juez optó por no actuar "de forma improvisada", según recoge el medio local Masslive, y en su lugar, exigir a la Administración estadounidense y a la parte demandante que presenten sus argumentos antes del 9 de octubre.

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El abogado de la parte demandante, en representación de organizaciones estudiantiles, de profesores y el sindicato de periodistas The Newsguild-CWA, pidió transformar la paralización temporal en una suspensión permanente o pasar a un juicio sumario.

Hace unas semanas el magistrado paralizó, antes de que entrara en vigor, la norma que busca endurecer las condiciones de los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes extranjeros de medios de comunicación extranjeros).

En un escrito, calificó de "excepcionalmente débil" la justificación del Ejecutivo para emitir la regla, por eso, exigió hoy los argumentos.

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Tras esto, la Fiscalía de EEUU intentó recurrir la paralización.

La Administración Trump había argumentado que la nueva política de visas es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional.

"(La norma) plantea interrogantes legítimos sobre si su verdadero propósito no es salvaguardar la seguridad nacional y proteger nuestras fronteras, sino alcanzar otros objetivos no declarados, como, por ejemplo, ejercer un mayor control gubernamental sobre las instituciones académicas", escribió el juez en su fallo temporal.

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Agencia EFE
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