Juez pide a Gobierno de Trump argumentos para restringir visas a estudiantes y periodistas

Nueva York. Un juez federal de Estados Unidos dio este viernes una semana al Gobierno de Donald Trump para presentar argumentos a favor de su plan para restringir los visados a estudiantes y periodistas extranjeros.

El magistrado Dennis Saylor, del Tribunal del Distrito de Massachusetts, demandó a ambas partes una hoja de ruta, con el calendario propuesto y la estrategia a seguir, para saber cómo proceder en el caso que estudia el intento de limitar los permisos a estudiantes y periodistas en Estados Unidos.

En una audiencia celebrada en Boston, el juez optó por no actuar "de forma improvisada", según recoge el medio local Masslive, y en su lugar, exigir a la Administración estadounidense y a la parte demandante que presenten sus argumentos antes del 9 de octubre.