Lula descalifica a Flávio Bolsonaro: "Me sentí muy incómodo al debatir con un miliciano"

São Paulo, Brasil. El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que se sentía "muy incómodo" al debatir cara a cara con Flávio Bolsonaro, al que definió como un "miliciano preparado para mentir". "Les confieso que me sentí muy incómodo de participar en un debate con un miliciano, una persona descalificada, de la que no es posible sacar ni una sola media verdad", afirmó el líder progresista en un vídeo publicado en sus redes sociales. Lula y el hijo primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, señalado por sus nexos con parientes de grupos paramilitares de Río de Janeiro, participaron el domingo en su primer debate en televisión con miras a la segunda vuelta de las presidenciales del 25 de octubre.

Fue un encuentro tenso marcado por cruces de acusación en torno a las sospechas de corrupción que pesan sobre familiares de ambos candidatos. Lula, en busca de su cuarto mandato no consecutivo, recordó que a lo largo de su dilatada carrera ha debatido con "mucha gente importante" como Donald Trump, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Xi Jinping, Vladímir Putin o Emmanuel Macron, pero nunca con alguien como Flávio Bolsonaro . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Porque fue preparado para mentir, fue preparado para no respetar la sabiduría del pueblo brasileño. El pueblo brasileño no se merece eso", expresó el candidato del Partido de los Trabajadores (PT).