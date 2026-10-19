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Lula descalifica a Flávio Bolsonaro: "Me sentí muy incómodo al debatir con un miliciano"

Lula manifestó que Brasil no puede permitirse retroceder y llamó a continuar la lucha para que el país siga siendo respetado en el mundo entero

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 14:36 -
  • Agencia EFE
Lula descalifica a Flávio Bolsonaro: Me sentí muy incómodo al debatir con un miliciano

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el opositor Flávio Bolsonaro, discuten durante el primer debate presidencial este domingo, en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo.

 Foto: EFE

São Paulo, Brasil. El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que se sentía "muy incómodo" al debatir cara a cara con Flávio Bolsonaro, al que definió como un "miliciano preparado para mentir".

"Les confieso que me sentí muy incómodo de participar en un debate con un miliciano, una persona descalificada, de la que no es posible sacar ni una sola media verdad", afirmó el líder progresista en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Lula y el hijo primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, señalado por sus nexos con parientes de grupos paramilitares de Río de Janeiro, participaron el domingo en su primer debate en televisión con miras a la segunda vuelta de las presidenciales del 25 de octubre.

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Fue un encuentro tenso marcado por cruces de acusación en torno a las sospechas de corrupción que pesan sobre familiares de ambos candidatos.

Lula, en busca de su cuarto mandato no consecutivo, recordó que a lo largo de su dilatada carrera ha debatido con "mucha gente importante" como Donald Trump, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Xi Jinping, Vladímir Putin o Emmanuel Macron, pero nunca con alguien como Flávio Bolsonaro .

"Porque fue preparado para mentir, fue preparado para no respetar la sabiduría del pueblo brasileño. El pueblo brasileño no se merece eso", expresó el candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

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El jefe de Estado , que obtuvo el 45% de los votos en la primera vuelta del 4 de octubre, dos puntos menos que su adversario, subrayó que cuando inició su actual mandato, el país estaba "totalmente quebrado" tras la Administración de Jair Bolsonaro (2019-2022).

Para acto seguido reivindicar su gestión, que según él ha dejado una inflación relativamente bajo control y "una mayor masa salarial" para los trabajadores.

No obstante, reconoció que "el pueblo necesita más" y para ello el próximo presidente tiene que "ser alguien con competencia".

"No pueden confiar en una persona que nunca ha viajado en autobús, que nunca ha conocido el trabajo en una fábrica, que nunca ha trabajado y que no sabe lo que es una cartilla de trabajo. No pueden creer que una persona así pueda gobernar Brasil", dijo el antiguo tornero mecánico, técnicamente empatado con Flávio de cara a la segunda vuelta, según los sondeos.

En este sentido, Lula manifestó que "Brasil no puede permitirse retroceder" y llamó a "continuar la lucha" para que "el país siga siendo respetado en el mundo entero".

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