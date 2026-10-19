Supremo de EEUU rechaza apelaciones del "cerebro" de los ataques del 11S

Washington, Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este lunes las apelaciones del presunto "cerebro" de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Jalid Sheij Mohamed , y otros dos coacusados, contra la anulación de un acuerdo que habría descartado la pena capital para los supuestos responsables de los ataques .

Con su rechazo, el Supremo estadounidense mantiene vigente el fallo anterior de un tribunal de apelaciones que determinó que el exsecretario de Defensa, Lloyd Austin, poseía la autoridad para invalidar los pactos, anunciados en 2024 ante el rechazo de sobrevivientes y familiares de las víctimas .

Poco después de darse a conocer los acuerdos, el jefe del Pentágono durante la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) los anuló abruptamente, bajo el argumento de que era él quien debía tomar una decisión de tal importancia, decisión respaldada por el actual Gobierno del presidente Donald Trump .