Tensión en París y otras ciudades francesas por concentraciones convocadas en redes sociales

París, Francia. Nuevas tensiones y algunos enfrentamientos entre policías y manifestantes se produjeron este domingo por la tarde en París y en otras ciudades francesas, como Toulouse, Lyon, Rennes o Lille, en concentraciones convocadas por redes sociales. En la capital francesa, la Prefectura de Policía de París señaló que los agentes procedieron a realizar controles ante "un llamamiento a una concentración no declarada". En un mensaje enviado a EFE, la Prefectura de Policía de París también indicó que, además de los controles, las fuerzas del orden habían puesto en marcha un dispositivo "para intervenir rápidamente si fuera necesario".

Añadió que ante las primeras tensiones, los agentes habían intervenido para "dispersar y arrestar". En los canales de información se pudieron ver imágenes de cargas y del recurso a los gases lacrimógenos. En una de las entradas de la plaza de la República estaba apostado un camión de la policía con un cañón de agua. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estas tensiones se producen un día después de la jornada de protestas masivas que se desarrollaron en Francia y que en París y en muchas ciudades degeneraron en actos de violencia, en particular choques con la policía, ataques a edificios públicos y saqueos y vandalización de cientos de comercios.