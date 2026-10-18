Macron culpa a la extrema izquierda de los incendios y saqueos en Francia

París, Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, responsabilizó este domingo a "extremistas de la extrema izquierda" de la violencia desatada el sábado en las protestas por el encarecimiento de la vida, mostró su apoyo a la policía y a los comerciantes y subrayó que quienes causaron daños en las protestas del sábado "tienen que pagar" .

"Me dirijo a ustedes esta noche en un momento de extrema gravedad. Ayer, sábado 17 de octubre, extremistas de un grupo de ultraizquierda, junto con numerosos delincuentes (...), saquearon tiendas y destruyeron edificios públicos. ¿Por qué incendiar el ayuntamiento de Limoges? (...) ¿Cómo pudieron llegar a esto? Nada lo explica, nada lo justifica. Todos sentimos rabia y vergüenza", aseguró Macron en una declaración solemne televisada.