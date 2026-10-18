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Acusan a hondureño de cometer graves delitos contra dos niños en Florida

El caso está bajo investigación de las autoridades locales y el sospechoso quedaría a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Acusan a hondureño de cometer graves delitos contra dos niños en Florida

El expediente identifica al detenido como Osman Omar García Banegas.

Florida, Estados Unidos. Un ciudadano hondureño de 33 años permanece detenido en Florida, Estados Unidos, tras ser acusado de cometer delitos sexuales contra dos niños menores de 12 años en el condado de Sumter.

El caso está bajo investigación de las autoridades locales y el sospechoso quedaría a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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El expediente identifica al detenido como Osman Omar García Banegas, quien fue arrestado después de que agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter atendieran una denuncia relacionada con un presunto delito sexual.

Según el informe policial, los oficiales acudieron el miércoles a un Walmart situado en el número 2163 de la carretera C 48, en Bushnell, donde se encontraba la denunciante.

La mujer explicó a los agentes que estaba en su vivienda conversando con dos niños, de siete y ocho años, sobre las partes del cuerpo y los tocamientos inapropiados. Durante esa conversación, uno de los menores le planteó una pregunta que despertó su preocupación, por lo que decidió alertar a las autoridades, según el reporte.

Posteriormente, los investigadores tomaron declaraciones a los dos niños, cuyos testimonios, de acuerdo con el informe, respaldaron los señalamientos y aportaron elementos para proceder contra García Banegas. Al ser interrogado por los agentes, el sospechoso habría ofrecido versiones contradictorias sobre los hechos.

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Tras las diligencias iniciales, el hondureño fue acusado de dos cargos de abuso sexual lascivo contra víctimas menores de 12 años y dos cargos de agresión sexual contra menores de esa misma edad.

García Banegas fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Sumter sin derecho a fianza, mientras permanece a la espera de ser entregado al ICE. El procedimiento migratorio se desarrollaría después de las actuaciones correspondientes por las acusaciones penales que enfrenta.

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Redacción La Prensa
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