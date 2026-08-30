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Capturan a hondureño señalado de causar un tiroteo en Illinois

El incidente, ocurrido en la ciudad de Waukegan dentro del condado de Lake, involucró la detonación de al menos 25 disparos

Capturan a hondureño señalado de causar un tiroteo en Illinois

Douglas Romero en una fotografía de ficha policial tras su captura.

Illinois, Estados Unidos. El hondureño Douglas Romero fue capturado en Waukegan, Illinois, Estados Unidos, tras ser señalado como el presunto responsable de un tiroteo que sembró el pánico en la comunidad.

El incidente, ocurrido en la ciudad de Waukegan dentro del condado de Lake, involucró la detonación de al menos 25 disparos de arma de fuego.

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La ráfaga de proyectiles causó graves daños materiales a múltiples vehículos que se encontraban estacionados y circulando por la zona, los cuales presentaron perforaciones en carrocerías y cristales a causa del fuego cruzado.

Tras las múltiples llamadas de auxilio al 911, los agentes policiales acudieron al lugar de los hechos y lograron acordonar el perímetro. Mediante una rápida intervención en el área, las fuerzas de seguridad interceptaron y detuvieron al sospechoso hondureño.

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A pesar de la gran cantidad de munición percutida durante la agresión, los servicios de emergencia no reportaron personas fallecidas en la escena, aunque la conmoción en el vecindario se mantiene alta.

El sospechoso permanece detenido en las instalaciones policiales del condado de Lake a la espera de la formulación oficial de cargos por parte de la fiscalía.

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Redacción La Prensa
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