Capturan a hondureño señalado de causar un tiroteo en Illinois

Illinois, Estados Unidos. El hondureño Douglas Romero fue capturado en Waukegan, Illinois, Estados Unidos, tras ser señalado como el presunto responsable de un tiroteo que sembró el pánico en la comunidad. El incidente, ocurrido en la ciudad de Waukegan dentro del condado de Lake, involucró la detonación de al menos 25 disparos de arma de fuego.

La ráfaga de proyectiles causó graves daños materiales a múltiples vehículos que se encontraban estacionados y circulando por la zona, los cuales presentaron perforaciones en carrocerías y cristales a causa del fuego cruzado. Tras las múltiples llamadas de auxilio al 911, los agentes policiales acudieron al lugar de los hechos y lograron acordonar el perímetro. Mediante una rápida intervención en el área, las fuerzas de seguridad interceptaron y detuvieron al sospechoso hondureño.