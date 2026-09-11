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La reacción de Bush al enterarse del ataque a las Torres Gemelas

El entonces presidente de Estados Unidos recibió la noticia mientras visitaba una escuela en Florida el 11 de septiembre de 2001.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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