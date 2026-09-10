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Olimpia arrasa con el Firpo y acaricia las semifinales de Copa Centroamericana

Olimpia dio un golpe de autoridad goleando de visitante 0-3 a Luis Ángel Firpo y quedó muy cerca de las semifinales de la Copa Centroamericana.

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 23:09 -
  • Redacción La Prensa
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