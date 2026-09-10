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Cortes de energía este 10 de septiembre: consulte el listado
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Técnico del Alianza atiza contra el arbitraje: "Es una vergüenza"
Roberto Pompei no escondió su molestia con el arbitraje del guatemalteco Cristopher Corado.
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Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 10:09
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