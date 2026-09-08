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City se estrena con triunfo: doblega al Porto en su debut en Champions

Ering Haaland, con doblete, lideró el triunfo del Manchester City ante Porto en su debut en la Champions League.

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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